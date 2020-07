Usuarios alegan que AFP Modelo sigue solicitando foto de carnet de identidad para trámite de retiro de fondos

Si bien tenían hasta la noche de este 30 de julio para retirar la condición, tras la instrucción de la superintendencia de Pensiones, los afiliados de AFP Modelo denunciaron que la administradora aún sigue solicitando fotos de la cédula de identidad por ambos lados para realizar el trámite de retiro de fondos.

Los usuarios convirtieron a la marca en el tema más conversado en Twitter en las últimas horas, alegando también fallas en el funcionamiento del procedimiento online, no logrando concluirlo, no recibiendo el correo electrónico que confirmaba la operación, o teniendo dudas sobre el contenido de lo recibido, ya que muchos que lograron realizar el trámite por todo el monto disponible contaron que el correo recibido decía que su tipo de retiro sería parcial.

Durante la jornada de inicio del proceso, AFP Modelo se excusó con sus usuarios por sus problemas en la plataforma, los que aún no se han solucionado. “Estamos haciendo todo el esfuerzo por normalizar el servicio a la brevedad y en óptimas condiciones”, aseguraron.

Junto a esto, precisaron que “para proteger a nuestros clientes de suplantación de su identidad, reforzamos nuestras medidas de seguridad. Desgraciadamente, algunas de estas medidas, sumado a la elevada concurrencia a nuestro sitio web, han ocasionado las dificultades descritas”.

#afpmodelocl no me llego el correl de confirmación. Espere bastante. Entre nuevamente a hacer el tramite y… pic.twitter.com/b6J8Nu49bf

Ayer intente con mi cuenta de banco y no llego correo, hoy con la cuenta rut y no llego correo. En ambos me genero numero de solicitud. A cual me llegara el dinero, no me llegara, tendré que hacerlo nuevamente??? 🤦🏻‍♂️ #afpmodelocl

— Cristián. (@CristianVL1) July 31, 2020