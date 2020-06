Gastón L’Huillier: “Hay que pensar y resolver el problema de la inequidad dentro de la economía, y ahí el modelo más virtuoso es el de la economía colaborativa”

Para examinar la influencia de la pandemia en el panorama económico, en Tu Nuevo ADN conversamos con el director ejecutivo del Proyecto-País del Colegio de Ingenieros de Chile, Gastón L’Huillier.

A la hora de evaluar las ayudas del Gobierno, aseguró que “partimos con cuarentena y todavía no estaba aprobado el monto del ingreso familiar de emergencia. Eso relajó las cuarentenas en un comienzo. Y luego hubo un problema de capilaridad: estos recursos no les llega a todas las personas o no están inscritos. Pero un punto que me preocupa más aún es que los créditos a las Pymes no están llegando”, reveló.

Pero también apuntó a que muchos de los empleos que se están perdiendo no se van a recuperar porque serán reemplazados por soluciones tecnológicas. Y para eso hay que recurrir a un tercer actor, además del sector público y privado: “A nivel de barrios, ciudades y pueblos, hay una economía que está emergiendo que es más territorial, más local. Eso es muy cercano a la economía colaborativa, pero no está bien organizada”.

“El Estado no va a poder mantener en el tiempo una ayuda constante, entonces hay que pensar la economía y resolver el problema de la inequidad dentro de la economía, y ahí el modelo más virtuoso es el de la economía colaborativa, donde tienes vecinos ayudando a vecinos”, explicó.