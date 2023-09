Michael Clark reaparece en el Superclásico y defiende traspaso de Darío Osorio: “Está entre los tres más importantes en la historia de la U”

En la previa al Superclásico de este sábado, el presidente de Azul Azul, Michael Clark apareció públicamente tras semanas de ausencia en los estadios, cuestión que se le criticó, planteándose su falta de liderazgo en el club.

Ante esta situación, el máximo dirigente del elenco universitario laico le bajó el perfil a la situación. “Todos tenemos vida y la verdad es que son temas privados míos, son compromisos que yo tengo con mi familia. Los jugadores sienten el apoyo mío y de la dirigencia. Al final del día uno puede sacar una conclusión cuando va a un partido o no, pero hay seis días a la semana más”, remarcó en diálogo con TNT Sports.

“El plantel sabe que yo estoy con ellos, hablamos y nos juntamos harto, almorzamos juntos, ellos mismos lo han dicho. La verdad es que si yo me voy antes o no en un partido no es importante”, planteó Michael Clark, quien aprovechó de defender el traspaso de Darío Osorio al fútbol de Dinamarca.

“Es un acuerdo muy importante, está entre los tres más importantes en la historia de la U y de los 10 del fútbol chileno. Es un muy buen acuerdo para el club y también para el jugador, él quería salir y nosotros como club formador tenemos una responsabilidad para con el jugador y el bien de su carrera”, comentó el presidente de Azul Azul.

Ahora, en lo más inmediato, no quiso defender a ultranza la permanencia de Mauricio Pellegrino dirigiendo al club en caso de un resultado negativo en el Superclásico. “No me voy a hacer el tonto y después de ganarle al puntero con este mismo grupo, con este mismo técnico, y quedar punteros por un ratito, no hemos tenido partidos buenos, no hemos podido ganar y eso nos tiene incómodos y preocupados“, concluyó previo al juego en Santa Laura.