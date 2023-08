Boxeo en la MLB: la brutal pelea a puños que terminó con un jugador noqueado en pleno partido

Cleveland Guardians y Chicago White Sox, en Ohio. Una violenta pelea a golpes se produjo durante la noche de este sábado en la Major League Baseball (MLB) durante el partido que enfrentó a, en Ohio.

En medio de una jugada, el dominicano José Ramírez y el estadounidense Tim Anderson se trenzaron en una discusión que terminó a los golpes de puño. Incluso, Ramírez le conectó un derechazo al rostro de Anderson, que cayó al césped prácticamente noqueado.

La pelea produjo que jugadores de lado y lado se empezaron a dar empujones, en lo que estuvo cerca de terminar en una batalla campal y que derivó en seis expulsiones. Finalmente, el partido pudo seguir, terminando con una victoria de Chicago White Sox por 7-4.

Tras el escándalo, José Ramírez dio su versión de la violenta disputa. “Yo sentí que le di uno”, reconoció el dominicano, quien luego añadió que “entiendo que él no está respetando el juego. No desde ayer, sino que viene haciendo eso desde hace tiempo y se le ha hablado”.

“Yo mismo le he hablado, le he dicho a él que no puede hacer eso, porque puede lesionar a un muchacho. Lo que él hizo no está bien, me pegó muy fuerte, se lo devolví y me invitó a pelear. Si me invita a pelear tengo que actuar”, sentenció.

Revisa la violenta pelea en la MLB