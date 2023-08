Este martes por la tarde, la acción de los partidos de ida de la Copa Liberadores 2023 arrancará, jornada donde River Plate e Internacional de Porto Alegre prometen disputar un partidazo en Buenos Aires.

El estadio Más Monumental de la capital trasandina, desde las 20:00 hrs, recibirá el encuentro donde tendremos el primer choque de chilenos por la gloria máxima del continente: Paulo Díaz vs. Charles Aránguiz.

En el local, todo es felicidad. El “millonario” se consagró campeón de la Liga de Fútbol Profesional Argentina y el defensor chileno aparece como titular en todas las proyecciones de la prensa trasandina.

Según indicaron al otro lado de la cordillera, Martín Demichelis lanzaría al campo de juego a Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Nicolás De la Cruz, Nacho Fernández, Esequiel Barco; y Lucas Beltrán.

Por otra parte, en la vereda de al frente, el presente no es nada agradable. Eduardo Coudet arribó a Brasil para intentar levantar a un equipo que no encuentra funcionamiento, ni los resultados, para realizar una buena campaña: no gana hace cinco partidos por el Brasileirao.

Para visitar a la “banda sangre”, el entrenador argentino dispondría del “Príncipe” como titular. Inter formaría con Sergio Rochet; Fabricio Bustos; Vitão, Gabriel Mercado, Renê; Joao Cardoso, Carlos de Pena, Charles Aránguiz; Alan Patrick, Enner Valencia y Wanderson.

Recuerda que toda la acción de la Copa Libertadores 2023 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

La previa del River vs Inter