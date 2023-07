Charles Leclerc aprovecha una penalización a Verstappen para quedarse con la pole position del GP de Bélgica

Este viernes se desarrollaron las clasificaciones del GP de Bélgica, donde el circuito de Spa-Francorchamps entregó más sorpresas considerando que Charles Leclerc se quedó con la pole position de la carrera este domingo.

Todo pese a que el piloto de Ferrari no fue el más rápido, pues llegó ocho décimas detrás del actual líder de la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen. Sin embargo, el conductor de Red Bull perdió su lugar de privilegio en la grilla de salida.

Esto debido a que la organización de la principal categoría del automovilismo lo penalizó con cinco lugares en la clasificación por un cambio en la caja de cambios, cuestión que le permitirá a Charles Leclerc comenzar primero la competencia.

The starting line-up for Sunday! 👀

Max Verstappen qualified fastest, but a gearbox change means he takes a five-place grid penalty and starts from P6

Kevin Magnussen has received a three-place grid penalty for impeding Charles Leclerc during qualifying#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/v3m7QVSfFe

— Formula 1 (@F1) July 28, 2023