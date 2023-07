La broma entre Giannis Antetokounmpo y Kylian Mbappé por el millonario interés de Al Hilal

La jornada de este lunes estuvo marcada, entre varias cosas, por una divertida broma entre Giannis Antetokounmpo y Kylian Mbappé por el millonario interés demostrado por el Al Hilal.

El mundo del fútbol se remeció con un bombazo dentro del mercado de transferencia luego de que se informara que el PSG aceptó una oferta del club árabe por el futbolista francés.

Según los reportes, el club parisino recibiría 300 millones de euros a cambio de dejar partir al delantero tras una larga teleserie que ha mantenido atento a los fanáticos.

Claramente, la noticia no pasó desapercibida, incluso en otras disciplinas, ya que un icónico jugador de la NBA utilizó sus redes sociales para aprovechar el interés mediático.

“Anteto” sacó provecho de su innegable parecido con “Kiki” para ofrecerse directamente con el equipo de Arabia Saudita. Esto, motivado por la alta suma de dinero.

“Al Hilal puedes llevarme. Me parezco a Kylian Mbappé“, escribió Antetokounmpo. También hay quienes recordaron que el griego jugaba fútbol en su infancia, aunque es muy poco probable que exista similitud de talento futbolístico.

Al Hilal you can take me. I look like Kylian Mbappe 😂😂👀 pic.twitter.com/VH0syez3VX

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 24, 2023