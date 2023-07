Samuel Eto’o es acusado de arreglo de partidos en Camerún: “Te damos los tres puntos y suspendemos al árbitro”

Samuel Eto’o está envuelto en un grave escándalo en el fútbol de Camerún, luego de ser acusado de arreglo de partidos en su calidad de presidente de la Federación Camerunesa para favorecer a un equipo y lograr su ascenso a la máxima categoría de aquel país.

El medio local, Camfoot, reveló una conversación entre el exdelantero de Barcelona y Valentine Gwain, presidente del club Victoria United, para asegurarle que hablaría con el colegio de árbitros y arreglaría partidos para conseguir su ascenso a Primera Divisón.

La llamada data del 2 de enero pasado, cuando los dos dirigentes hablaron del presente de dicho equipo, que actualmente milita en la categoría de honor de Camerún, y lo difícil que parecía en ese entonces lograr el objetivo de ascender.

“Hay cosas que podemos hacer, pero tienes que estar muy discreto hermano (…) No he tenido tiempo de llegar a casa y trabajar con el presidente (de la asociación de árbitros) porque no puedo llamar a los árbitros directamente y decirles que tengan cuidado. Pero puedo trabajar con el presidente”, le explicó Eto’o a Gwain.

“Quédate tranquilo, te damos tus tres puntos y suspendemos al árbitro. Pero déjame al menos volver a Camerún. Llego el 3 (de enero) por la noche. Así que nos vemos en la oficina el 4. Pero de todos modos voy a descartar a este árbitro. Lo voy a inhabilitar”, indicó el exfutbolista.

Por último, Samuel Eto’o agregó: “Es importante tener buena relación con el presidente de la liga. Él tiene el poder. Y de ahí, él con sus comisiones, ya va a poder suspender hasta al presidente de los árbitros”, mientras que el presidente de Victoria United le respondió que “nuestro club, el Opopo (apodo), debe subir a primera división. Ese es nuestro objetivo”, sentenció.