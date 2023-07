Daniel Ricciardo volverá a competir en la Fórmula 1 defendiendo a AlphaTauri

Con 10 carreras transcurridas en la temporada 2023 de la Fórmula 1, el equipo AlphaTauri tomó medidas y cambió de piloto para el resto de la temporada, para lo cual oficializaron este martes el regreso de Daniel Ricciardo a la máxima categoría del automovilismo.

El piloto australiano, ganador de 8 Grandes Premios en su carrera, estuvo ya esta jornada desarrollando el testeo del vehículo con el cual debutará en el GP de Hungría, reemplazando a Nyck de Vries.

El desempeño del neerlandés no fue el esperado, considerando que el año pasado sorprendió al sumar puntos con Williams en el GP de Italia. Tras ser contratado por AlphaTauri, no sumó unidad alguna, su mejor puesto fue el lugar 12 en Mónaco y se retiró en Azerbaiyán.

Ante esta situación, optaron por tomar la mayor experiencia de Daniel Ricciardo, quien se encontraba como tercer piloto en Red Bull, sin opción de sustituir a Max Verstappen y Sergio Pérez. Por lo mismo considerando que son del mismo propietario, no hubo mayores problemas en facilitar al australiano para que vuelva a competir, al menos, por el resto de la temporada.

“Estoy muy complacido de tener a Daniel en el equipo. No hay dudas sobre sus habilidades de manejo y es conocido por muchos de nosotros acá, su integración será sencilla”, explicó tras el anuncio Franz Tost, director deportivo de AlphaTauri.

BREAKING: Daniel Ricciardo to replace Nyck de Vries at AlphaTauri for the rest of the 2023 season

#F1 pic.twitter.com/eD3J4TrjjI

— Formula 1 (@F1) July 11, 2023