Max Verstappen revierte el gran inicio de Lando Norris para llevarse el GP de Gran Bretaña

No hay con qué darle a Max Verstappen, que este domingo dio otro paso al que parece ser un inevitable título de la temporada 2023 de la Fórmula 1 tras imponerse en el GP de Gran Bretaña.

De todas formas, pese a tener la pole position, el neerlandés no tuvo un comienzo sencillo en Silverstone, pues su escolta, el local Lando Norris, salió con todo y le arrebató el liderato con una salida espectacular.

A la quinta vuelta de las 52 correspondientes, Max Verstappen aprovechó las cualidades de su monoplaza para recuperar el liderato y no soltarlo más. Aunque el piloto de McLaren lo intentó, terminó segundo aunque llegó a sólo 3,9 segundos de distancia, la menor de toda la temporada en sus triunfos.

Otro británico terminó completando el podio, el experimentado Lewis Hamilton, que logró desplazar a Óscar Piastri, el otro conductor de un McLaren que tuvo un buen fin de semana, pero que no le alcanzó para arrebatarle el trono a Red Bull.

