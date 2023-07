Nico Pino y el sueño de la Fórmula 1: “Estoy haciendo una carrera para ser el mejor en la categoría que sea”

Nico Pino hizo noticia hace un par de semanas cuando se transformó en el primer piloto chileno en lograr un podio en las 24 Horas de Le Mans, siendo, con 18 años, el deportista más joven en lograrlo disputando la centenaria prueba.

“Es algo que con el equipo ya estábamos esperando tener buenos resultados este año por todo el trabajo, el proceso y la preparación que hemos hecho para las carreras en este año. Nos fue muy bien la primera carrera del Campeonato Europeo, primeros en la primera carrera y ahora terceros en Le Mans, obviamente muy especial, un evento espectacular, quizás la carrera más importante del mundo también. La verdad es que fue un momento espectacular. todo el ambiente era algo impresionante, pero muy feliz por el hecho“, remarcó el joven conductor, quien visitó los estudios de ADN para remarcar su logro.

“Es obviamente mucho trabajo y además acompañado de un gran equipo, hoy día tengo dos compañeros muy buenos que me han ido ayudando desarrollarme como piloto todo este tiempo este año para poder obtener los resultado que estamos teniendo tanto en Estados Unidos como en Europa“, apuntó Nico Pino, quien recién pudo obtener este año su licencia para conducir legalmente en Chile aun cuando desde hace tiempo compite en vehículos a alta velocidad.

“Nunca me nació ese bichito de querer hacer una vida más normal. A los 14 años me fui a vivir solo afuera, pero siguiendo lo que a mí me gustaba entonces. Desde chico sabía que quería dedicarme a esto y así fue avanzando este camino y hoy en día obviamente enfocado 100% en esto, ya pasando gran parte del año afuera entrenando y las carreras. Es algo bastante natural”, remarcó con madurez.

Nico Pino y la Fórmula 1

La gran duda, considerando su juventud, pasa por la opción de que pueda transformarse en el segundo chileno en competir en la máxima categoría del automovilismo tras Eliseo Salazar, quien abrió el camino en la década de los 80.

“Para llegar a la Fórmula 1 tienen que alinearse varias cosas para poder estar ahí. Son sólo 20 plazas en el mundo, pero hoy día obviamente estamos haciendo una carrera para ser los mejores en la categoría que sea. Estamos apuntando a las tres categorías más importantes, tanto la Fórmula 1, la Fórmula E y la World Endurance Championship. En todo lo que hagamos el objetivo es ser el mejor y ir a ganar. Obviamente por la edad se han ido abriendo distintas puertas hoy día y estamos hoy viendo cuál es la mejor oportunidad hacia futuro”, comentó, pero ilusionado con lograrlo.

“Ese es obviamente el objetivo hacia futuro y estamos trabajando para eso. Nadie lo puede asegurar, pero estamos trabajando y haciendo el esfuerzo para poder llegar ahí”, concluyó en la conversación con ADN TOP KIA.