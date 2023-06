Con Victor Wembanyama a la cabeza: estos son los principales jugadores que se presentan en el Draft 2023 de la NBA

La noche de este miércoles, 21 de junio, se llevará a cabo la edición 2023 del Draft de la NBA y acá te contamos cuáles son los jugadores más destacados que se estarán presentando como opción.

Una vez más, la mejor liga de básquetbol del mundo celebrará este importante evento que marca el futuro de muchos jóvenes que asoman como la nueva camada de basquetbolistas.

Son varios los nombres que llegan en búsqueda de una oportunidad y pretenden fichar por algunos de los mejores equipos para comenzar con su carrera profesional.

A pesar de que siempre hay sorpresas y se presentan pequeñas variaciones debido a los acuerdos a los que llegan las diferentes franquicias, ya se pueden hacer algunas predicciones y estimar cuál será el camino de algún jugador.

Como es costumbre, siempre hay uno que destaca por encima de los demás jugadores y, para este año, ese es Victor Wembanyama. El francés de 19 años ha revolucionado la liga, llamando la atención de directivos, de jugadores actuales como retirados y, por su puesto, el público.

Bajo esta línea, se espera que el oriundo de el oriundo de Le Chesnay, Yvelines, sea el primer elegido. Además, tras el sorteo de los picks, se sabe que San Antonio Spurs tendrá la primera posición, por lo que es muy probable que el “unicornio” de este año fiche por el equipo texano.

De todas formas, hay muchos más nombres interesantes para este Draft 2023 de la NBA y que cambiarán su historia para siempre luego de esta jornada, yendo en búsqueda de influir también en la historia del equipo al que les toque llegar.

El Draft 2023 de la NBA se realizará esta noche a las 20:00 horas. Será transmisión de ESPN, Star+ y mediante el NBA Leagu Pass.

Watch the 2023 #NBADraft Presented by State Farm on Thursday, June 22 at 8 PM ET on ABC/ESPN. pic.twitter.com/SUjjXIVAGz

— NBA (@NBA) June 17, 2023