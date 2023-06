Luto en el ciclismo mundial: fallece Gino Mäder a los 26 años tras sufrir grave caída en la Vuelta a Suiza

El ciclista suizo de 26 años, Gino Mäder (Bahrain-Victorious), falleció este viernes después de haber sido encontrado inconsciente tras sufrir una dura caída en la quinta etapa de la Vuelta a Suiza, según anunció su equipo.

Bahrain comunicó que “a pesar de los esfuerzos del fenomenal equipo del hospital de Coire”, donde había sido transportado el jueves tras haber sido reanimado, el corredor “no pudo superar su último y más grande desafío y tuvimos que decir adiós a una de las luces de nuestro equipo”.

“Estamos devastados por la pérdida de Gino Mäder. Su talento, dedicación y entusiasmo fueron una inspiración para todos nosotros. Expresamos nuestras más profundas condolencias a su familia y seres queridos”, agregaron.

Mader se cayó el jueves en el kilómetro 197 de la etapa reina de la prueba helvética, entre Fiesch y La Punt, en el descenso vertiginoso del Col de la Albula, tras una jornada infernal marcada por tres ascensos por encima de los 2.000 metros de altitud.

Según señaló la organización, fue encontrado “inerte en el agua” de un barranco cercano a la carretera e “inmediatamente reanimado y transportado al hospital de Coire por vía aérea”, precisando que “la gravedad de sus lesiones no había sido establecida”.

En el descenso de Albula también se cayó el estadounidense Magnus Sheffield (Ineos-Grenadiers), que no perdió la consciencia pero fue hospitalizado “con contusiones y una conmoción cerebral”.

🙏🏻 Gino, thank you for the light, the joy, and the laughs you brought us all, we will miss you as a rider and as a person.

❤️ Today and every day, we ride for you, Gino.

— Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) June 16, 2023