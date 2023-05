Max Verstappen se queda con la pole position del GP de Mónaco

El piloto neerlandés Max Verstappen logró el mejor tiempo de las clasificaciones para la disputa del GP de Mónaco, sexta fecha de la temporada de la Fórmula 1.

Quien es el vigente monarca de la categoría sacó provecho de uno que aparecía como favorito considerando su buen desempeño en los circuitos callejeros, Sergio Checo Pérez. Sin embargo, su compañero de escudería quedó fuera al chocar en una de las curvas durante la qualy 1.

De todas formas, Max Verstappen debió batallar literalmente hasta último segundo para quedarse por primera vez en su carrera con la posición preferente de cara a la competencia en el GP de Mónaco.

Todo debido al gran desempeño del experimentado Fernando Alonso, al que rebasó en la última vuelta de su recorrido, dejando al español en el segundo lugar.

What a final sector from @Max33Verstappen to topple Alonso! #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/IopkplombB

En tanto, Charles Leclerc arrancará tercero y, de manera sorpresiva, Esteban Ocon se quedó con la cuarta posición.

STARTING GRID 🇲🇨

The grid is set for lights out in Monaco 🔥#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/dNmW8W7ZZP

— Formula 1 (@F1) May 27, 2023