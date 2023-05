Elecciones 2023: Dirección del Trabajo revela que ha realizado 23 fiscalizaciones sobre permiso de 2 horas

Durante la jornada de elecciones de este domingo, la Dirección del Trabajo (DT) reveló que ha realizado 23 fiscalizaciones sobre permiso de 2 horas para votar y cierre de malls y strip center.

A través de un comunicado, la DT detalló que la medida es con el fin de hacer respetar el derecho a sufragio de los trabajadores que deben laborar hoy y también para hacer cumplir el feriado obligatorio de trabajadores de malls, strip center y centros comerciales.

Según el organismo, hasta las 15:00 horas se habían recibido solo 2 denuncias sobre el no respeto al derecho de sufragio y 9 sobre el no cierre de centros comerciales. Asimismo, no se habían registrado denuncias por no permitir a trabajadores vocales de mesa cumplir con su deber legal. Frente a ello, la DT realizó 12 fiscalizaciones por el derecho a voto y 11 por el cierre del comercio.

“Es una buena noticia”

Al respecto, el director del Trabajo, Pablo Zenteno Muñoz, aseguró que “con este reporte podemos decir que es una buena noticia. Parece ser que la información entregada sirvió y no tuvimos grandes dificultades para los trabajadores y trabajadoras que en este día debieron laborar y a la vez ejercer su derecho a sufragio“.

Recordó, además, que todos los trabajadores y trabajadoras que laboraron este domingo 7 de mayo contaron con un permiso de al menos 2 horas para ir a sufragar, tiempo que se podía ampliar de común acuerdo con sus empleadores si los tiempos de desplazamiento así lo requerían.

Fiscalización de denuncias

Finalmente, Zenteno informó que, aunque las denuncias telefónicas se han recibido hasta las 15 horas, la DT fiscalizará posteriormente todas las denuncias recibidas después de este horario, incluyendo las interpuestas hacia fin de mes, en el caso de los trabajadores y trabajadoras que hayan recibido descuentos remuneracionales por haber excedido las dos horas de permiso mínimo de sufragio.