Vestían los mismos colores de los que ella es hinchas. Sin embargo, eso no evitó que a Daniela Alegría, profesional de La Magia Azul, barristas de la U la golpearan en medio de los desmanes ocurridos en el Clásico Universitario.

Todo ocurrió cuando la reportera empezó a grabar los graves hechos que se generaron en el Ester Roa Rebolledo, en Concepción.

Un tenso momento donde varios sujetos comenzaron a lanzar bengalas a la cancha y que provocó la suspensión el partido entre Universidad de Chile y Universidad Católica.

Un instante donde la periodista decidió registrar imágenes, lo que no fue nada de bien visto para algunos de los que estaban en el lugar.

El relato de la reportera agredida por hinchas de la U

Así, la comunicadora manifestó a ADN que “me encontraba grabando, justo estaba en tribuna cuando llegó este grupo, no sé si son hinchas o no, a tirar fuegos de artificio, los empecé a grabar, y en el túnel un personaje me tiró al suelo, me tiró una patada y me robó el teléfono”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio ADN (@adnchile)

Y agregó que “me ayudaron aquí en la U, pero es una lástima, una lástima que el fútbol tenga que convertirse en esto”.

“Más allá de lo físico es que nos traten de esta forma, cuando sólo queremos informar… más encima los seguimos a todos lados, compartimos todas las cosas que hace la barra de Los de Abajo, pero esto no tiene nombre… es una pena que gente así haga estas cosas, estoy triste”, añadió.

Luego, Daniela también se manifestó en su Twitter, donde indicó que “se logró recuperar mi teléfono, pero más allá de lo material, siento decepción y mucha pena de que gente que viste los mismos colores que yo, le importe nada agredir a una mujer que solo hace su trabajo. Esos no son los valores de Los de Abajo”.

Gracias por la preocupación 😔 se logró recuperar mi teléfono, pero más allá de lo material, siento decepción y mucha pena de que gente que viste los mismos colores que yo, le importe nada agredir a una mujer que solo hace su trabajo. Esos no son los valores de Los de Abajo! — Daniela Alegria (@DaniAlegria_) April 30, 2023

Y en su Instagram señaló: “A tí, hombre integrante de la barra de Los de Abajo, que me botaste al suelo y golpeaste para que no siguiera grabando, espero que reconsideres tus valores como bullanguero, porque veo que no los tienes”.

De esta forma, la reportera de La Magia Azul se refirió a los incidentes donde los hinchas de la U incluso la terminaron agrediendo a ella, que es fanática del mismo equipo.