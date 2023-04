Cinco carreras en seis fines de semana: el desenfreno que tendrá el regreso de la F1

Fue el 2 de abril cuando la acción de la temporada 2023 de la Fórmula 1 se detuvo por casi un mes. Con el GP de Australia disputado, la máxima categoría del automovilismo regresa este fin de semana, y lo hará con todo.

Esto porque según el calendario entregado por la FIA (Federación Internacional de Automovilismo), serán cinco carreras en los próximos seis fines de semana.

Todo comienza este domingo 30 de abril con el GP de Azerbaiyán y se detendrá el 4 de junio con el GP de España. Carreras en semanas consecutivas que solo tendrá un breve descanso entre el 7 y 21 de mayo.

En Bakú veremos la cuarta batalla entre Red Bull y Aston Martin, con Mercedes respirándoles a ambos en la nuca. A nivel de escuderías, la marca de bebidas energéticas tiene 123 puntos, seguidos por los británicos con 65 unidades. Los alemanes son terceros con 56 puntos.

En cuanto al mundial de pilotos, el neerlandés Max Verstappen es el líder con 69 puntos, seguido por su compañero de equipo Sergio “Checo” Pérez con 54 unidades. Cierra el podio Fernando Alonso con 45 puntos.

🥇🥈🥉

The podium-scorers on our current grid 🔍#F1 pic.twitter.com/pdHUPW4e3Z

— Formula 1 (@F1) April 25, 2023