Tottenham se asocia con la Fórmula 1 y construirá una pista de karting en su estadio

Este martes, el Tottenham informó de una asociación estratégica por los próximos 15 años con la Fórmula 1 y que significará cambios estructurales en su estadio.

En virtud de este acuerdo con la máxima categoría del automovilismo mundial, el Tottenham Hotspur Stadium tendrá una pista de karting eléctrico y una pista cubierta debajo de la tribuna sur del estadio, siendo ésta la más larga de Londres y que estará lista en septiembre de este año.

De hecho, el circuito será acreditado por la Asociación Nacional de Karting en Inglaterra, lo que le permitirá albergar carreras oficiales y potenciar el desarrollo de los pilotos en dicho país, lo cual marca una nueva innovación del estadio en torno a ir más allá del fútbol.

Todo considerando que Tottenham no sólo recibe en su estadio partidos del equipo en todas sus competencias y conciertos, sino que también cuando se inauguró el recinto que reemplazó a White Hart Lane se lo concibió con un campo de juego intercambiable: de hecho, la cancha sintética le permitió llegar a acuerdo con la NFL para recibir duelos de fútbol americano.

Tottenham Hotspur is delighted to announce a 15-year strategic partnership with @F1 that will bring a brand-new motorsport experience to London.

The world’s first in-stadium karting facility and London’s longest indoor electric go kart track will open in Autumn 2023. ⤵️

