Julio “El Ingeniero” Álamos es el nuevo campeón intercontinental de la Organización Internacional de Boxeo

Julio “El Ingeniero” Álamos se convirtió en el nuevo campeón intercontinental, de peso supermediano, de la Organización Internacional de Boxeo, tras derrotar al alemán Bjoern Schicke.

El púgil nacional venció en su casa al alemán, en la pelea realizada en Berlín. El chileno se llevó la victoria a través de un nocaut técnico en el cuarto round.

Julio Alamos (16-0) wins the main event against Björn Schicke (22-2-1) in Berlin, Germany by TKO in Round 4. pic.twitter.com/0xHYastxVH

