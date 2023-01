Jorginho cruza la vereda en Londres y ficha por el Arsenal

El futbolista ítalo-brasileño de 31 años Jorge Luiz Frello Filho, popularmente conocido como Jorginho, se convirtió en el flamante refuerzo del Arsenal de Inglaterra. El mediocampista militó desde el 2018 en el Chelsea, acérrimo rival de su nuevo equipo.

La transferencia del jugador que representa los colores de la Selección Italiana se dio en el famoso Deadline Day, fecha límite para los traspasos de futbolistas en el mercado europeo.

El monto que pagó el equipo rojo de la capital inglesa por los servicios del centrocampista fue de un total de 13,5 millones de euros, el jugador firmó hasta el año 2024 con la opción de extender el contrato por un año más.

En el Chelsea Jorginho jugó un total de 143 partidos, anotó 21 goles y dio 6 asistencias. En ese periodo el italiano consiguió ganar la UEFA Europa League en la temporada 2018-2019, después en la temporada 2020-2021 alzó la UEFA Champions League, donde, por su destacada participación, se llevó el premio al mejor jugador de la UEFA.

El fichaje del mediocampista se da en un periodo transcendental para el Arsenal de Mikel Arteta, ya que los “gunners” se mantienen líderes de la Premier League con cinco unidades de diferencia sobre su escolta Manchester City.

Es por ello, que el equipo dirigido por Arteta buscaba un refuerzo en la zona medular de la cancha, donde solo cuenta con la presencia de Granit Xhaka y Thomas Partey, puesto a que el suplente en el mediocampo, Mohamed Elneny, se encuentra lesionado.

Existe una larga lista de futbolistas que han jugado para los dos equipos de la ciudad de Londres. Ahora, Jorginho se suma a los nombres que han vestido las dos camisetas de los clubes que son clásicos rivales en el fútbol inglés.

Con el traspaso de Jorginho al Arsenal, el listado de los jugadores que han jugado tanto para los dos clubes de la capital londinense se eleva a 13 nombres. Quienes componen la lista son: Yossi Benayoun, Lassana Diarra, Emmanuel Petit, Nicolas Anelka, Ashley Cole, William Gallas, Cesc Fàbregas, Petr Čech, Olivier Giroud, David Luiz, Pierre-Emerick Aubameyang, Willian y el reciente Jorginho.

