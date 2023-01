Histórico DT de básquetbol enfrenta a delincuente que intentó asaltarlo: “Hace tiempo que en mi vida no entraba la violencia de esa manera”

Un impactante relato entregó el reconocido entrenador de básquetbol chileno, Carlos Álvarez, a quien intentaron asaltar durante la noche de este jueves mientras conducía su vehículo por Avenida Matta hacia el poniente de Santiago.

“Al enfrentar una luz roja que pude haber pasado en el último segundo, preferí detenerme y esperar. En ese instante se acerca por la ventanilla del conductor un delincuente que me amenaza y golpea el coche con un bastón de madera pidiendo que le entregue dinero y celular”, comenzó señalando Álvarez mediante una publicación en sus redes sociales.

El actual comentarista deportivo del canal CDO explicó que no tenía opciones de escapar en su automóvil y decidió dialogar con el asaltante. “Se llevó la mano al bolsillo trasero del pantalón. Pensé que estaba armado y preferí hablarle. ‘Amigo te equivocaste, no tengo dinero y mi celular no te lo puedo dar, además es antiguo, no te sirve'”, agregó.

Luego, el ex DT de la rama de básquetbol de Colo Colo se bajó de su vehículo para intentar escapar corriendo y se percató que había una patrulla de Carabineros en la pista contraria. “Los llamé haciendo señas para que vieran lo que estaba pasando y para que me ayudaran. Me observaron un par de segundos y siguieron de largo. No tengo claro porque se fueron. El delincuente se reía cuando vio que Carabineros no paró”, indicó.

Ante a esta situación, Carlos Álvarez comentó que fue hacia la maletera del auto para entregarle al ladrón todo lo que tenía, y en ese momento decidió enfrentarlo. “Abrí la maleta y saqué uno de los cables de conexión de baterías. El miedo se transformó en rabia. Doblé el cable en cuatro y caminé directo hacia él para no darle tiempo a reaccionar. Lo que pasó después no lo tengo muy claro”, complementó.

“Solo sé que unos chicos me estaban afirmando y pidiéndome calma. ‘Ya está, tranquilo amigo, ya déjalo es suficiente’, mi ropa llena de tierra, entero revolcado y el tipo inconsciente y con la cara muy deteriorada. En su mano todavía tenía un pequeño cuchillo que los chicos retiraron”, describió el otrora entrenador de la selección femenina de baloncesto.

Por último, Álvarez se lamentó por lo sucedido y por la delincuencia en el país. “Hace mucho, pero mucho tiempo que en mi vida no entraba la violencia de esa manera y es cierto que anoche el “barrio” volvió a aparecer en mí. No es fácil ser consecuente en el mundo en que estamos viviendo”, concluyó.

El crudo relato de Carlos Álvarez tras frustrar el asalto