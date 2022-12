O Rei inmortal: las increíbles jugadas que volvieron leyenda a Pelé

El mundo despide a Pelé, quien dejó el mundo tras 82 años de vida. El futbolista brasileño cambió la forma de jugar deporte rey. Sus gambetas, enganches y golazos lo volvieron una leyenda indiscutida, y ahora comienzan a dar vuelta al mundo.

Su agilidad y velocidad lo consagraron como el mejor jugador del mundo, y para muchos, el mejor de todos los tiempos. Tres copas del mundo y 1281 goles pavimentaron el camino que lo convertiría en leyenda.

Varios usuarios de redes sociales comenzaron a compartir sus míticas jugadas, donde acumulaba rivales que no podían seguir el ritmo de O Rei.

🪄 Si hay alguien que sabía hacer caños era Pelé 👑. pic.twitter.com/JTStTfn9yo — DSportsCo (@DIRECTVSportsCo) December 29, 2022

O Rei. Pelé. Así jugaba. Muestras. pic.twitter.com/Gimq4qnhN7 — Paco García Caridad (@pacogcaridad) December 29, 2022

Pero no solo destacan los goles, también se hace hincapié en que Edson Arantes do Nascimento jugó en una época en donde no existían las tarjetas amarillas y rojas, por lo que, debido a su habilidad, fue blanco de fuertes entradas.