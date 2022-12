“Nuestro Rey se ha ido”: las reacciones de políticos y personalidades del espectáculo brasileñas por la muerte de Pelé

Las reacciones tras el reciente fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, no se hicieron esperar alrededor del mundo y menos en su país natal.

En Brasil, donde “O Rei” alzó en tres ocasiones la Copa del Mundo, las reacciones por parte de personalidades políticas y sociales han sido multitudinarias.

En primer lugar, se encuentra la publicación que realizó la cuenta oficial de Pelé en Twitter donde le dieron el adiós la leyenda brasileña.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.

Amor, amor e amor, para sempre.

.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.

Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i

— Pelé (@Pele) December 29, 2022