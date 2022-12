Ramiro González y su primer día en Colo Colo: “Hay que trabajar duro para que la gente se siga ilusionando”

En el segundo día de pretemporada para Colo Colo, una de las novedades fue la aparición de uno de los refuerzos de cara a los desafíos del 2023, el central Ramiro González, quien se realizó los chequeos médicos.

“Contento, tenía muchas ganas de empezar y conocer a los compañeros, ilusionado con el arranque. Ya pude conversar con algunos, ya a la tarde haremos algo de cancha, espero conocer ya a Gustavo Quinteros”, explicó el defensa a la salida de la Clínica MEDS.

“Sabemos lo que significa Colo Colo, la exigencia que tiene. Hay que trabajar duro para que la gente se siga ilusionando y defender el título que han logrado”, explicó Ramiro González, esperanzado en lo que puedan hacer a nivel internacional.

“Para cualquier equipo de Sudamérica el objetivo es la Copa Libertadores, pero con los pies puestos en la tierra, sabiendo que es una competencia muy difícil. El club se preparará de la mejor manera para dejar a Colo Colo en lo más alto”, planteó el jugador de 32 años.

Ramiro González y la confianza de Gustavo Quinteros

El ex Unión Española se mostró interesado en dar la pelea por integrar la zaga titular ante Maximiliano Falcón y Emiliano Amor, sin descartar la chance de que puedan compartir todos en la defensa.

“La competencia interna siempre es fundamental para todo tipo de plantel, me ayudarán a crecer y yo a ellos quizá. Estoy contento con el desafío. He jugado en línea de 3, no tengo problema, el profe verá que es lo mejor“, aseguró, junto con no plantearse una presión extra ante la insistencia del DT en contar con él

“La responsabilidad es mía, con el hincha y Colo Colo. Si me va bien, nos irá bien a todos. Hay que trabajar para eso, Gustavo Quinteros tiene sus méritos por haberme pedido y estoy agradecido de él, pero tengo que tratar de hacer las cosas bien, nada más”, concluyó.