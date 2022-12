Olympique de Marsella buscaría dar el golpe y reunir a la dupla de Alexis Sánchez y Olivier Giroud

El Olympique de Marsella no está pasando por su mejor momento y al parecer los goles de Alexis Sánchez no estarían siendo suficientes. Actualmente el Marsella no se encuentra participando en ninguna competencia internacional y en la liga francesa el panorama no es del todo alentador, ya que ocupan la cuarta plaza de la Ligue 1 quedando fuera de puestos de clasificación a UEFA Champions League.

Es por ello que el equipo dirigido por Igor Tudor buscaría agregar un nuevo delantero a su plantilla. Se trata del francés de 36 años y subcampeón del mundo, Olivier Giroud, que según mencionan medios de Francia estaría cerca de llegar al equipo de Alexis Sánchez.

De acuerdo con la prensa francesa: “Olivier Giroud podría aparecer como una seria ventaja siempre que decida hacer un esfuerzo económico, ya que su contrato con AC Milan expira al final de la temporada”, publicó Le 10 Sports.

¿Se reúne la dupla Alexis-Giroud?

Alexis Sánchez y Olivier Giroud compartieron vestidor en el periodo entre 2014 y 2018 cuando ambos eran jugadores del Arsenal de la Premier League. Allí, consiguieron alzar juntos tres Community Shield y dos FA Cup.

Uno de los momentos inolvidables que vivió el delantero francés cuando era compañero del chileno, fue cuando ganó el premio “Puskas” en 2017 por su gol de escorpión que anotó frente Crystal Palace, donde “El Niño Maravilla” fue quien le dio la asistencia en dicha instancia.