De Daddy Yankee a Camila Vallejo: Argentina se llenó de múltiples felicitaciones tras coronarse como campeón del mundo

Este domingo, el Mundial de Qatar 2022 llegó a su fin y el trofeo dorado se va para Sudamérica. Una increíble Argentina venció a una deslucida Francia en el Estadio Lusail. De esta manera, la “Albiceleste” se proclamó como nuevo campeón del mundo y consiguió su tercer título planetario.

Bajo este contexto, diversos rostros a nivel internacional mostraron su interés por el encuentro, quienes sin ser oriundos del país, evidenciaron ser simpatizantes de su triunfo, y utilizaron sus respectivas redes sociales para entregar sus mensajes de reconocimiento y felicidad ante el cuadro trasandino.

Uno que estuvo bien atento fue el artista puertorriqueño, Bad Bunny, quien cada ciertos minutos publicaba breves mensajes denotando su “ansiedad” por la intensidad del partido.

“Infarto” dijo en un momento el interprete de Me porto bonito, esto debido al intenso match que disputaron los equipos, quienes terminaron por definir todo en tanda de penales.

En tanto, Daddy Yankee también aprovechó su cuenta para dedicar palabras al país triunfador.

“Felicidades a Messi, acaba de cerrar su carrera de manera histórica. “El camino es duro, pero el DURO se queda en el camino. Respeto” dijo el artista, colocando un hashtag que hace referencia a la camiseta que usa Lionel.

Ricky Martin utilizó su cuenta de Twitter no solamente para publicar un mensaje, sino que también aprovechó la red para compartir un video felicitando al equipo, y expresando su deseo por “sentir la energía y locura que estaban viviendo” en este momento, todo esto, vistiendo una camiseta de la selección de Argentina.

Entre la euforia de Twitter, el español Alejandro Sanz también se pronunció, indicando que “en Argentina no nací, pero hoy me siendo de allí. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. Muchachos esto ya no es ilusión. Ganaron la tercera”.

En argentina no nací, pero hoy me siento de allí.

No te lo puedo explicar,

porque no vas a entender.

Por su lado, Michael Peter Balzary, más conocido como Flea, músico, bajista y actor australiano-estadounidense, conocido por ser miembro fundador de la banda de funk rock Red Hot Chili Peppers, también entregó un mensaje al país triunfador de Qatar 2022.

Desde Chile también hubo figuras públicas que destacaron entre las felicitaciones al país vecino, siendo la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejos y el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson los primeros en emitir un comentario sobre el término del encuentro.

“¡Ay qué sufrimos con esta inolvidable final! Gracias a ambos equipos por este tremendo partido Felicitaciones a los hermanos y hermanas argentinas por el triunfo, ¡un orgullo que la copa vuelva a Latinoamérica” dijo la ministra desde su cuenta de Twitter.

¡Ay qué sufrimos con esta inolvidable final! Gracias a ambos equipos por este tremendo partido 🇦🇷🇫🇷

“Qué lindo que es el fútbol y felicitaciones Argentina carajo! Merecido triunfo y con el mejor jugador del mundo en la cancha!” dijo por su parte el ministro Jackson.

Asimismo, el presidente Gabriel Boric también se pronunció, indicando “Qué hermoso es el fútbol. Un abrazo gigante a los hermanos argentinos. Su alegría cruza la cordillera”.