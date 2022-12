Mick Schumacher se transformó en piloto de Mercedes para la temporada 2023 de F1

Siguiendo los pasos de su padre, Mick Schumacher se transformó este jueves en piloto de Mercedes para la temporada 2023 de la F1.

Al igual que su papá, Michael, el ahora ex piloto de Haas llegó hasta la escudería alemana para transformarse en el piloto reserva de los titulares Lewis Hamilton y George Russell.

“Mick es un joven piloto talentoso y estamos encantados de que se una al equipo. Es un gran trabajador, tiene un enfoque tranquilo y metódico y todavía tiene hambre de aprender y mejorar como piloto. Todas estas son cualidades importantes, y estamos emocionados de que nos ayude a desarrollar el W14″, comentó Toto Wolf, mandamás de Mercedes.

Agregó que: “también sabemos que con dos años de experiencia compitiendo en Fórmula 1 en su haber, estará listo para subirse al auto en poco tiempo para reemplazar a Lewis (Hamilton) o George (Russell), en caso de que surja la necesidad”, aseguró.

Por su parte, Mick Schumacher comentó que: “estoy encantado de ser parte del equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 como su piloto de reserva para 2023, y estoy comprometido a darlo todo para contribuir a su desempeño en este entorno tan competitivo y profesional”, sostuvo.

“Tomo esto como un nuevo comienzo, y estoy emocionado y agradecido con Toto y todos los involucrados por confiar en mí. La F1 es un mundo tan fascinante y nunca dejas de aprender, así que espero absorber más conocimiento y poniendo todo mi esfuerzo en beneficio del equipo Mercedes”, complementó el alemán.

