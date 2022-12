Fréd Vasseur es el nuevo director de equipo de Ferrari: provocó movimientos en otras dos escuderías

Un verdadero remezón vivió este martes la Fórmula 1 camino a la temporada 2023. Fréd Vasseur fue confirmado como nuevo director de equipo de Ferrari tras la salida de Mattia Binotto hace algunas semanas.

La escudería italiana, segunda en el mundial 2022, ahora será dirigida por el ex mandamás de Alfa Romeo, lo que de paso generó movimientos en la misma marca suiza, así como en McLaren.

Tras la salida de Fréd Vasseur, en Alfa Romeo tuvieron que moverse rápido para encontrar a su reemplazante, y el elegido fue el alemán Andreas Seidl, hasta hoy director de McLaren.

Y lo anterior, hizo que en la escudería británica también hubiera cambios: Andrea Stella, hasta hoy director de rendimiento de McLaren, tomará el puesto de Seidl, según indicó Zak Brown, SEO de la marca ubicada en Woking, Reino Unido.

Vasseur will take on one of the biggest jobs in motorsport 👇https://t.co/QnJJLsxh2D

— Formula 1 (@F1) December 13, 2022