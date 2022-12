Pato Cabrera se convierte en Leyenda del Dakar y apadrinará a Tomás de Gavardo

Patricio Cabrera es un piloto con experiencia en el Rally Dakar, sin embargo, la próxima edición que se disputará entre el 31 de diciembre y el 15 de enero en Arabia Saudita será muy especial para el oriundo de Coyhaique.

El piloto nacional, quien por segundo año será parte del equipo español Rieju, competirá por décima ocasión en la prueba off-road más extrema del mundo, logro que le permitirá ganar la denominación Leyenda que entrega la organización por diez ediciones disputadas. Con esto, se convertirá además en el piloto de motos más joven del mundo en convertirse en Piloto Leyenda.

“Es un logro muy importante para mí. Recuerdo que cuando empecé en el Dakar lo hice pensando en cumplir sueños, en ponerme pruebas para ir superándome, pero jamás imaginé que llegaríamos a 10 participaciones y que nos convertiríamos en Piloto Leyenda. Es un enorme orgullo, mi equipo se ha caracterizado siempre por el esfuerzo, somos un equipo familiar y llegar a esta denominación premia la constancia y consolida el trabajo de tantos años”, precisa Pato Cabrera.

El convertirse en Leyenda le permitirá al representante de la Patagonia llevar un peto diferente al resto de los corredores (de color amarillo). Además, su equipo Rieju adelantó que el Rally Dakar 2023 lo hará vestido de verde, en conmemoración a la gama Legend que la marca española de motos presentó con motivo de su 80° aniversario.

“Me siento muy motivado para disputar mi décimo Dakar. El objetivo como siempre será ir etapa a etapa, buscando un ritmo constante, cometiendo la menor cantidad de errores posibles y así esperamos terminar entre los primeros 30. Iremos muy tranquilos sabiendo que tenemos el respaldo de un gran equipo como lo es Rieju”, indicó Cabrera.

Respecto de la prueba, que cruzará una distancia total de 8.549 km, con 4.706 km de especial, el piloto nacional que irá con el número 35 señaló que “creo que será más difícil que años anteriores. El calor, las condiciones del terreno, las largas distancias hacen que sea una prueba extrema; pero además este año tendremos una etapa maratón casi al final del rally (entre las etapas 11 y 12), lo que hace aún más duro el recorrido. Pero hemos entrenado bien y confiamos en llegar en buenas condiciones”.

El padrino Cabrera

La 45ª edición del Rally Dakar, donde se espera a 365 vehículos en la salida prevista en una playa del mar Rojo, será doblemente especial para Patricio Cabrera, puesto que a la denominación Piloto Leyenda se sumará un hecho que al piloto coyhaiquino lo llena de orgullo: será el padrino de Tomás de Gavardo, corredor que disputará su primer Dakar.

“Cuando un piloto correrá por primera vez en el Dakar, existe la posibilidad de que otro corredor con más experiencia te apadrine, lo que en términos prácticos se refleja en beneficios al momento de la inscripción. Pero lo que me llena de orgullo es que Tomás me haya solicitado ser su padrino en la carrera, es una idea que surgió desde él y que yo acepté feliz. Todos sabemos lo que significa el apellido De Gavardo en el Dakar y reconozco que me emocionó cuando Tomás me llamó, a él lo conozco hace años y sé del esfuerzo y los sacrificios que ha hecho para llegar a su primer Rally Dakar. Sin duda será muy emocionante para él, su padre es una leyenda en esta carrera y estoy feliz de poder ser parte de esta historia”, dijo Cabrera.

Sobre el tema, Tomás de Gavardo, quien anunció su incorporación como embajador del Club Social y Deportivo Colo-Colo, comentó que “será mi primer Dakar y quería tener el apoyo de un padrino. Al Pato Cabrera lo conozco hace mucho tiempo, tenemos proyectos similares, de mucho esfuerzo, por lo que pensé en él para que fuese mi padrino en el Dakar. Así que muy contento de que haya aceptado la invitación y esperando ahora hacer una buena carrera”.