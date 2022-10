El campeón de la temporada 2022 de la F1, Max Verstappen, sigue demostrando toda su categoría al imponerse en la clasificación del GP de México, vigésima fecha de la máxima categoría del automovilismo.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez, logró desplazar a los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell, que se habían quedado con los mejores tiempos hasta que el neerlandés ingresó a la pista.

Con una mejor vuelta de 1 minuto, 19 segundos y 222 centésimas, Max Verstappen se quedó con su seta pole position de la temporada defendiendo a Red Bull y arrancará en punta la competencia de este domingo.

En cuanto al resto de la clasificación para el GP de México en la F1, el local Sergio Checo Pérez, de Red Bull, se situó en el cuarto lugar, mientras que el hispano Carlos Sainz, representante de Ferrari, logró el quinto lugar.

THE GRID

Take a look at who's starting where for Sunday race! 👇#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/rKuX79Cxnw

— Formula 1 (@F1) October 29, 2022