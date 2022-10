Pablo Solari aplaude el título nacional obtenido por Colo Colo: “Sé de todo el sacrificio que se hizo para llegar a esto”

En el marco de la presentación del triangular amistoso que lo traerá de regreso a Chile, Pablo Solari comentó cómo vivió desde Argentina el título del Campeonato Nacional 2022 obtenido por sus excompañeros de Colo Colo.

“Veía todos los partidos, por ahí se me complicaba a veces, pero estoy muy contento por ellos, sé de todo el sacrificio que se hizo para llegar a esto. Se lo re merecen. Me enteré tras el partido que jugamos con Racing. Antes de ir al estadio lo estaba viendo, alcancé a ver el gol de Lucero. Después me enteré por el celular y los felicité, me puse muy contento por ellos”, aseguró el “Pibe”, que lamentó no tener la chance de viajar a Santiago para la vuelta olímpica del “Cacique” este domingo ante O’Higgins.

“La única invitación que tuve fue de mi capitán, pero por un problema personal no voy a poder ir (…) Iría encantado, ver en persona lo que consiguieron sería mucho más especial. Espero lo disfruten, se lo merecen más que yo”, planteó Pablo Solari, que bromeó con Gabriel Suazo, junto con destacar que no hizo ninguna apuesta por el trofeo albo.

Pablo Solari y su momento en River Plate

El extremo valoró la opción que tendrá de jugar el triangular amistoso entre Mendoza y Viña del Mar, los cuales serán los últimos partidos de Marcelo Gallardo como entrenador del cuadro “millonario”.

“Es muy especial. Marcelo me trajo al club, estoy totalmente agradecido de él como persona y como hincha. Serán partidos muy especiales. Estoy contento por enfrentar a mis excompañeros. Es difícil asimilar que se vaya una persona que le dio tanto a este club, él confió en mí. Trato de disfrutar el momento, aún hay tiempo para ver quién llegará. Debemos disfrutar estos dos partidos que quedan y ver lo que viene”, comentó el atacante de 21 años.

Además, aprovechó de valorar su primer semestre en el fútbol trasandino. “No imaginaba un comienzo como el que tuve, me encantaría hacerlo regular. La lesión contra Barracas Central me costó volver y siento que no terminé el torneo de la mejor manera. Espero ponerme a punto en la pretemporada”, cerró en conferencia de prensa.