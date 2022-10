GP de México 2022 de Fórmula 1: ¿A qué hora es la carrera en Chile, y cómo puedo verla?

El tramo final de la temporada 2022 de la Fórmula 1 continúa este fin de semana. La jornada 20 de la máxima categoría del automovilismo arriba a México, en una de las carreras más esperadas por los fanáticos en el Autódromo Hermanos Rodríguez en Ciudad de México.

Con tres carreras por delante, la lucha entre Sergio Pérez, Charles Leclerc, George Russell y Carlos Sainz está llegando a su final por el segundo lugar del mundial, considerando que Max Verstappen ya se consagró monarca de la máxima categoría en Japón.

Max Verstappen lidera el mundial con 391 puntos, lejos de las 267 unidades a las que llegó Charles Leclerc de Ferrari. El podio lo cierra Sergio Pérez de Red Bull, con 265 puntos.

Más atrás aparece George Russell de Mercedes con 218 pts, seguido por Carlos Sainz Jr de Ferrari con 202 puntos. Lewis Hamilton con 198 unidades, cierra las primeras seis posiciones del mundial de pilotos.

La clasificación de constructores de la categoría sigue comandada por Red Bull con 656 puntos, seguido por Ferrari que tiene 469 unidades. Cierra el podio de momento Mercedes con 416 puntos. La escudería de las bebidas energéticas ganó el mundial de constructores el pasado fin de semana en el GP de Estados Unidos.

La vigésima fecha de la Fórmula 1 en su temporada 2022 arranca este viernes 28 de octubre desde las 14:00 horas de nuestro país con las prácticas libres 1 y 2.

La clasificación para la carrera está programada para este sábado 29 de octubre desde las 16:00 horas y la podrás seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN Deportes.

Finalmente, la carrera se correrá el domingo 30 de octubre desde las 15:00 horas de nuestro país.

En TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de Star+.

BREAKING: The Mexico City Grand Prix is staying on the F1 calendar until at least 2025!

¡Viva México! 🇲🇽#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/wAALX7eEEI

— Formula 1 (@F1) October 27, 2022