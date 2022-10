Carlos Sainz fue el más rápido en Austin y se quedó con la pole del GP de Estados Unidos de F1

Este sábado por la tarde en Texas, Estados Unidos, continuó la acción de la decimonovena fecha de la temporada 2022 de la Fórmula 1, categoría que ya tiene a Max Verstappen como monarca, pero que aún resta definir muchas cosas.

Una de ellas es quien completará el podio al final de la temporada. Ahí, Sergio Pérez de Red Bull y Charles Leclerc de Ferrari luchan por el segundo y tercer lugar, mientras que, más atrás, George Russell de Mercedes y Carlos Sainz Jr de Ferrari es la otra competencia.

En ello, este sábado se disputó la qualy del GP de Estados Unidos en el Circuito de Las Américas en Austin, Texas, y ahí Carlos Sainz sorprendió a todos. El piloto “hispano” de Ferrari fue el más rápido y largará desde el primer puesto.

Más atrás llegó su compañero Charles Leclerc, pero debido a las penalidades que recibió caerá al puesto 12. El podio lo completo Max Verstappen en el tercer lugar, pero largará segundo gracias al castigo que recibió el monegasco. La segunda fila estará compuesta por los pilotos de Mercedes: Lewis Hamilton y George Russell desafiarán al piloto de Ferrari y Red Bull, respectivamente.

