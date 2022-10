Agustina Santamaria, fundadora de U’move Chile: “Las personas están tratando de entrenar no solo para verse bien, sino para sentirse bien”

En una nueva edición de Mujeres al Deporte de ADN, Macarena Miranda conversó con Agustina Santamaria, ex tenista nacional y fundadora de U’move Chile, comunidad de mujeres que se une en torno al deporte y la vida sana.

Sobre el papel de su emprendimiento enfocado en el fitness, la deportista comentó que “U’move es una comunidad de mujeres donde creemos que para crear una vida mejor tenemos que empezar por nosotras mismas. Es mucho más que fitness. Es motivación, comunidad y aceptarnos como somos”.

Respecto al trabajo que realiza con sus alumnas de forma presencial y online, explicó que “el tema de estar motivadas todos los días no existe. Hay que ir cambiando hábitos y la disciplina que menciono en todo momento. Trabajar en conjunto hace un poco mas fácil todo, es un plus para poder seguir entrenando todos lo días”.

“En un principio la motivación para hacer ejercicio y moverse puede ser para verse mejor. Pero creo que eso ha ido cambiando y las personas están tratando de entrenar no solo para verse bien sino también para sentirse bien. El aspecto físico va de la mano, pero hay que disfrutar el ejercicio si no es super difícil mantenerlo”, agregó.

Agustina Santamaria y el origen de U’move

Consultada por los comienzos de su emprendimiento, la ex tenista aseguró que “luego de jugar tenis e irme a Estados Unidos, donde se juega en equipos, me di cuenta que motivar es lo mío. Sentía que mi rol era motivar a mis compañeras y antes de devolverme a Chile me quedé haciendo un curso de personal trainer para entrenar a otras personas”.

“Partí entrenando mujeres y después en los mismos grupos ellas me decían que se sentían mucho más cómodas en un lugar solo con mujeres. Esto para no sentirse miradas o juzgadas por los hombres. Cuando entrenan presencialmente forman lazos y es entretenido ir a entrenar”, agregó.

“Mi consejo es emprender en algo que te gusta y te apasione. Uno no siempre va a estar motivada y eso es lo más difícil, porque cuando uno emprende es tarea propia, pero hay que tener todo bien claro para seguir adelante”, cerró.