Ignacio Casale no tiene equipo para competir en el Dakar 2023: “Si no tengo una oferta para ir a ganar, prefiero esperar”

El piloto nacional Ignacio Casale vive días de incertidumbre a todo nivel, pues a los problemas con la delincuencia luego de sufrir un asalto a su negocio de repuestos de motocicletas, tiene dudas en torno a su futuro deportivo.

Todo porque el deportista que más veces ha defendido al país en el Rally Dakar no tiene equipo para competir en la edición 2023. “No he hablado mucho de este tema, estamos en negociaciones, vengo saliendo de una reunión con un equipo. No sé lo que voy a hacer, tengo nada claro de lo que haré para el Dakar, no puedo hablar de eso hasta que tenga todo cerrado. En camiones, bogey, no está claro. No tengo nada cerrado, ni mi familia sabe lo que voy a hacer“, aseguró en diálogo con ADN TOP KIA.

“Las ganas están, estoy entrenado para ir y hacer una buena carrera para representar a Chile. Sería mi Dakar 14, siento que tengo una responsabilidad importante en mis hombros, ojalá cerrar con un equipo competitivo para hacer una buena pega”, planteó Ignacio Casale, que aún no se pone en el escenario de no competir en Arabia Saudita en el arranque del 2023 luego de haber finalizado su contrato con el equipo Tatra, con el cual estuvo en camiones este año.

“Sería raro, quizá en el pasado hubiera aceptado ofertas de equipos no tan competitivos por el hecho de que soy muy pasional y me encanta ir a correr, pero hoy quiero cuidar un poco mi nombre y mi reputación. Si no es una oferta en la que me sienta cómodo para ir a ganar, prefiero dar un paso al costado y esperar hasta cerrar con un equipo de nivel mundial”, zanjó el “Perro”, a la espera de novedades en las próximas semanas.