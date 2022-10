Francisco Chaleco López termina segundo en el Rally de Marruecos y sigue líder del Mundial de Rally Cross Country

Francisco Chaleco López finalizó su participación en el Rally de Marruecos, tercera fecha del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country, donde terminó en el segundo puesto de la clasificación general en la categoría T3 de los prototipos en los vehículos ligeros.

El oriundo de Teno cerró la última etapa de la prueba en el segundo lugar y terminó a 9 minutos con 57 segundos de quien se impuso en la carrera, el estadounidense Seth Quintero, que completó la prueba con un tiempo acumulado de 16 horas, 44 minutos y 38 segundos.

“Quedamos segundos finalmente en la etapa y pudimos mantener esa posición en la general, así que contento por lo logrado. Hasta la etapa 3 veníamos liderando, pero la falla mecánica en la etapa 4 nos retrasó. Hoy pudimos recuperar con un balance que a la postre es positivo. En los próximos días decidiremos si vamos o no al Rally de Andalucía“, remarcó Francisco Chaleco López, analizando la opción de competir con el equipo Can-Am Factory South Racing en la prueba programada entre el 18 y 23 de octubre.

El dolor de Pablo Quintanilla

Respecto a la categoría motos, “Quintafondo” logró completar el Rally de Marruecos soportando una lesión en el hombro desde la primera etapa y finalizó en el sexto puesto de la clasificación general, lo cual le permite mantenerse segundo en la clasificación del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country.

“No salió la carrera como quise, pero sí hemos sacado en limpio que como equipo estamos fuertes, personalmente como piloto me siento muy bien, estoy con un gran ritmo, con una muy buena navegación y eso me deja tranquilo y satisfecho. No siempre las carreras salen como uno quiere, muchas veces las cosas no se dan, es parte de la competencia, lo importante es poder sacar adelante las carreras y situaciones cuando no salen como las tenemos planeadas“, planteó quien de todas formas apunta a competir en el Rally de Andalucía, buscando desplazar al líder de la clasificación general, Sam Sunderland.