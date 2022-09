Max Verstappen se queda con la pole position del GP de Países Bajos en la Fórmula 1

El neerlandés Max Verstappen sacó provecho de la localía para quedarse con la vuelta más rápida de las clasificaciones para el GP de Países Bajos, decimoquinta fecha de la Fórmula 1.

En el circuito de Zandvoort, y con el apoyo ferviente de los fanáticos locales de Redbull, el vigente campeón de la máxima categoría del automovilismo mundial se quedó con la pole position y arrancará como líder este domingo.

Max Verstappen se impuso por apenas 21 milésimas del monegasco Charles Leclerc, que saldrá segundo en el GP de Países Bajos. Tercero arrancará su coequipo en Ferrari, el español Carlos Sainz, que quedó a 92 milésimas de llevarse la victoria.

QUALIFYING CLASSIFICATION @Max33Verstappen takes his fourth pole of the season 👏 #DutchGP #F1 pic.twitter.com/5mIkUPdcTq

La clasificación en Zandvoort quedó marcada por el accidente durante la Q1 del mexicano Sergio “Checo” Pérez, lo que acabó la instancia con bandera amarilla y retrasó al azteca al quinto lugar de la grilla. En tanto, el heptacampeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, quedó cuarto.

Perez spins off at the final corner moments before the end of qualifying

The Mexican's mishap denied drivers behind him a chance to improve their times#DutchGP #F1 pic.twitter.com/5TP2A8U4JK

— Formula 1 (@F1) September 3, 2022