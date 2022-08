Carlos Sainz se queda con la pole position para el GP de Bélgica

En el circuito de Spa-Francorchamps, se desarrolló este sábado la clasificación para el GP de Bélgica, instancia donde el español Carlos Sainz logró la pole position.

Todo, claro, condicionado por los castigos a seis pilotos por modificaciones a sus vehículos, pues en rigor quien fue el conductor más rápido fue el neerlandés Max Verstappen. Sin embargo, el de Red Bull deberá ser trasladado a las últimas zonas de la grilla.

Carlos Sainz fue segundo, pero se quedó con el lugar de preferencia para el arranque el domingo del GP de Bélgica. El mexicano Sergio Checo Pérez será el escolta del piloto de Ferrari, mientras que otro español, Fernando Alonso, comenzará la competencia en el tercer lugar.

With grid penalties applied…

Here's how they line up on Sunday 👀#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/uZiimF7HYh

— Formula 1 (@F1) August 27, 2022