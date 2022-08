Futuro indefinido: Daniel Ricciardo confirmó que no seguirá siendo piloto de McLaren

Este miércoles por la tarde, un sismo de proporciones se generó en la Fórmula 1 justo en la previa del GP de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps, esto tras el anunció de Daniel Ricciardo y su relación con McLaren.

Lo que se venía especulando hace algunas semanas, este miércoles se transformó en realidad: el piloto australiano no seguirá vistiendo los colores de la escudería británica con miras a la temporada 2023.

“Será mi último año con McLaren. Hemos puesto muchos esfuerzos las dos partes, pero no ha funcionado como nos hubiese gustado, así que el equipo ha decidido hacer un cambio para el año que viene”, partió indicando.

Complementó aseguran que “hemos tenido muchas discusiones y al final hemos acordado mutuamente que era lo mejor para todos. Continuaré durante el resto de la temporada y lo daré todo”, sostuvo el piloto australiano.

Por su parte, su compañero de equipo, Lando Norris, le dedicó palabras en sus redes sociales “desde ese momento en Monza, hasta las risas que hemos tenido fuera del auto, ha sido un placer trabajar contigo estos últimos dos años”, esgrimió.

“Pase lo que pase, te deseo todo lo mejor. Tengamos una mega actuación los próximos meses”, complementó el joven piloto.

Las opciones de Daniel Ricciardo tras dejar McLaren

“En cuanto al futuro, no estoy seguro aún, pero ya veremos. Miro hacia este tiempo con McLaren con una sonrisa, he aprendido mucho sobre mí mismo y esto me ayudará para el próximo paso en mi carrera y también en la vida”, aseguró Daniel Ricciardo sobre su futuro con McLaren.

Ya fuera de la escudería británica, las opciones para el australiano son cinco: Alfa Romeo, AlphaTauri, Alpine, Haas o Williams.

Según la prensa europea, el futuro de Ricciardo podría estar en Alpine: “pero para ello tiene que salir Piastri. La joven promesa de 21 años es el elegido por los de Otmar Szafnauer, pero él se quiere ir a McLaren”, esgrimieron desde España.