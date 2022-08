Bob Odenkirk tras el fin de ‘Better Call Saul’: “Estoy un poco destrozado”

“Estoy un poco destrozado por ello”, dijo Bob Odenkirk sobre ‘Better Call Saul’ a Los Angeles Times tras el fin de este magnífico spin off de “Breaking Bad”. Recordemos que este lunes finalizó no solo la más reciente temporada de “Better Call Saul”, sino que además se trata del fin de la serie.

“Va a ser duro. Me han preguntado muchas veces en el último mes cómo es el final de la serie. No es algo en lo que haya pensado realmente porque me estoy protegiendo emocionalmente. La compartimentación es un mecanismo real”, agregó el actor que ha sido parte de una producción que tal vez resulta superior que “Breaking Bad”.

Con la bajada de la cortina, se cierra el universo creado por el showrunner Vince Gillian y el guionista Peter Gould, sin ninguna esperanza de que vuelva a ser Albuquerque, Nuevo México, el centro gravitacional desde donde se pueda seguir expandiendo este laureado mundo creativo que incluye a “Breaking Bad” y “Better Call Saul”.

Sin embargo, Bob Odenkirk tiene un nuevo proyecto con la señal que dio vida a estas series.

Para 2023 se anuncia el estreno de “Straight Man” marca la tercera colaboración entre Bob Odenkirk y AMC. Se inspira en la novela de 1997 de Richard Russo y ha sido descrita como una comedia-drama sobre la crisis de los cuarenta ambientada en el departamento de inglés de una universidad de Pensilvania.

Bob Odenkirk interpretará a Henry Devereaux Jr., un ex novelista cincuentón que tiene que enfrentarse a los recortes del departamento y a sus propios problemas familiares. La primera temporada de “Straight Man” constará de ocho episodios de una hora que se emitirán en 2023 y estará dirigida por el legendario director de comedia Peter Farrelly (“Irene, yo y mi otro yo”).