Resultados Fórmula 1: así va la clasificación de pilotos y constructores tras el GP Francia 2022

Este domingo por la tarde en Europa, se corrió la duodécima jornada de la temporada 2022 de la Fórmula 1, con un triunfo del neerlandés Max Vertstappen, piloto de Red Bull, en el GP Francia 2022.

En el circuito Paul Ricard, el campeón vigente de la categoría aprovechó la marginación de quien había ganado la pole position, el monegasco Charles Leclerc, para dominar el podio.

La victoria de Max Vertstappen en el GP Francia 2022 le permite dar otro paso al bicampeonato en el Mundial de Pilotos de la F1, algo que también beneficia a la escudería de las bebidas energéticas.

De hecho, el neerlandés lidera el mundial con 233 puntos, lejos de las 170 unidades a las que llegó Charles Leclerc de Ferrari. El podio lo cierra Sergio Pérez de Red Bull con 163 puntos.

Más atrás aparece Carlos Sainz Jr de Ferrari con 144 puntos, seguido de George Russell (143 pts) y Lewis Hamilton (127), ambos de Mercedes y que también completaron el podio en el GP Francia 2022, aunque con el británico ocupando el segundo puesto.

When the hard work pays off! 💪@LewisHamilton was elated with a P2 finish in his 300th race! 👊#FrenchGP #F1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/C8tKEZxLJJ

— Formula 1 (@F1) July 24, 2022