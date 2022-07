¿Estará Johnny Herrera? Esteban Paredes anticipó lista de invitados para su despedida en el Monumental

Tras retirarse del fútbol, Esteban Paredes ya comienza a preparar su despedida oficial en el Estadio Monumental, reducto en el cual hizo historia con la camiseta de Colo Colo.

Mediante un live en el Instagram de Juega En Línea, el exjugador se refirió al evento que sellará su adiós al fútbol. “Hace dos meses y medio que no entrenaba y hoy en día me puse a entrenar. Me estoy preparando para mi despedida, así que espero que toda la gente colocolina y la gente que le gusta el futbol pueda estar en ese partido final”, señaló.

Entrando en detalles, el “Tanque” anticipó la lista de invitados para aquel encuentro. “Algunos compañeros que tuve durante mi carrera van a venir a la despedida, van a jugar en el partido. Ya hablé con Arturo Vidal, él va a venir, así que le agradezco una enormidad y le mando un abrazo, que le vaya bien en Brasil”, reveló.

“Quiero invitar a todo el plantel de Colo Colo obviamente, el de este año”, agregó el otrora delantero, quien además espera contar con la presencia de otras figuras que pasaron por el “Cacique” como Claudio Bravo y Jorge Valdivia. “A ellos los quiero invitar obviamente”, puntualizó.

El goleador histórico del fútbol chileno también comentó la posibilidad de que Johnny Herrera sea uno de los invitados, pese a la rivalidad que tuvo con el exarquero de la U. “Si el publico quiere que lo invite, yo lo puedo invitar. Pero no sé si Johnny quisiera”, añadió.

En la misma línea, Esteban Paredes indicó que aún no sabe “quiénes van a jugar en contra”, sin embargo, aseguró que piensa invitar “mayormente a la gente con la que yo jugué, que es de Colo Colo, y a algunos amigos”.

Además, el exdelantero albo mostró interés para que su despedida sea trasmitido por TV. “Estamos ya trabajando en eso, con los auspiciadores y en algún canal para poder transmitir ese partido”, cerró.