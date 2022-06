En el Ciudadano ADN tuvimos una nueva columna de Deportes con Historia, en donde Cristián Arcos nos habló sobre la peor experiencia de Chile en un Mundial: España 82.

Se cumplen 40 años desde este episodio y de acuerdo al Tenor, es “estadísticamente” la peor actuación de la selección masculina de fútbol en toda su historia. “Chile juega tres partidos y pierde los tres. Es el único Mundial en el que pierde todos los partidos”, aseguró el columnista.

“Es un Mundial especial, donde se batieron hartos récords. Por ejemplo, fue el Mundial de la goleada más grande de la historia de los mundiales. El Salvador perdió 10 a 1 contra Hungria”, relató.

España ’82: Recuerdos de un Mundial para el olvido

“Chile termina en el puesto 22 de 24, pese a que había llegado al Mundial con una campaña extraordinaria”, expuso Cristián Arcos.

En esa misma línea, el periodista deportivo añadió que “en la eliminatoria, al camino a España 82, Chile no solo no perdió un partido, sino que no les habían hecho un solo gol”.

“Chile le tocó al grupo contra Paraguay, equipo con el que había perdido la final de la Copa América 79, que era la base de esta selección dirigida por Luis Santibáñez. Y cuando llega el Mundial del 82 habían altísimas expectativas”, señaló.

El impacto social del peor Mundial de Chile

A nivel social, esta buena racha previa al Mundial representaba un buen pasar económico que había en el país.

“Se hablaba del milagro económico chileno. Yo siempre he dicho que el Mundial del 82 es un paralelo de lo que fue Chile, porque cuando clasifica al Mundial, aquí se hablaba del ‘milagro chileno'”, expuso.

A lo anterior, Arcos añadió que “cuando Chile va al Mundial y le va pésimo, es cuando se produce la gran quiebra en Chile”.