¡Con brutal knock out! Gervonta Davis derribó a Rolando Romero y mantuvo el título WBA de peso ligero

El boxeador estadounidense de peso ligero, Gervonta Davis, mantuvo su título mundial de la World Boxing Association (WBA) tras proporcionarle un brutal Knock Out( KO) a su contrincante Rolando Romero.

De esta manera, Davis se quedó con su invicto, aumentando sus triunfos a 27 victorias, 25 de ellas logradas por KO.

En concreto, el momento sucedió durante el sexto asalto, instancia en la que ‘Rolly’ Romero parecía tener todo controlado. Sin embargo, el campeón soltó un golpe de zurda, provocando la caída inmediata de Romero, quien se inclinó hacia adelante, siendo retenido las cuerdas del ring.

Si bien el el estadounidense-cubano intentó ponerse en pie, el referí decretó nocaut técnico, por ende, un nuevo triunfo para Gervonta Davis.

An absolute BOMB of a left hand from Gervonta Davis @ThirteenthRound pic.twitter.com/hokpmsjpVQ

— Barstool Sports (@barstoolsports) May 29, 2022