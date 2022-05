Karin Yanine invita a disfrutar la Maratón de Santiago: “Va a ser una tremenda fiesta”

Este domingo 8 de mayo, vuelve a la calles de la capital la Maratón de Santiago, evento deportivo que no se había realizado en los últimos tres años debido a la pandemia del covid-19 y que para esta versión espera cerca de 30 mil participantes.

Este año, dicha instancia sufrió modificaciones respecto a sus ediciones de años anteriores, por lo que el Ciudadano ADN conversó con la conductora de Corre por tu vida, Karin Yanine, quien entregó detalles de una de las citas deportivas más relevantes del país.

Leer también Las expectativas en la organización del Maratón de Santiago: “La pandemia nos detuvo, pero no nos destruyó” Karin Yanine destaca la presencia femenina en el Maratón de Santiago: “Es muy bueno que muchas mujeres se estén integrando”

Los cambios

“El cambio fundamental es el lugar de partida” explicó la conductora de ADN, “ya que se va de frente de La Moneda y se traslada al Parque O’Higgins”.

Otro de los cambios para esta maratón, que aún mantiene su fecha en 2020, debido a que el evento fue programado antes del coronavirus, se debe a la partida de los 21k y 42k, quienes ya no compartirán el inicio de la carrera.

“Los 21k van a salir muy temprano, a las 7:40 am, que es la categoría que más gente elige, porque es muy amigable. Los 42k van a salir a las 8:30 am y los 10k a las 10 am”, detalló la deportista.

Cabe señalar que como dato histórico, por primera vez las mujeres superan en cantidad a los hombres en la categoría de los 10k.

Este evento deportivo, generará un importante corte de calles, debido a que la Maratón de Santiago, en su recorrido más largo, es decir los 42k, recorrerá ocho comunas de la capital, por lo que Yanine llamó a estar informados de los cambios en el tránsito.

En tanto, durante este 5 y 6 de mayo, los participantes de la Maratón de Santiago, deberán acudir a la Estación Mapocho, en donde se realiza la Expo Maratón, lugar en donde se les hará entrega de su kit deportivo, material clave para este domingo, que incluye un chip y una polera.

Consejos y recomendaciones

Asimismo, y aprovechando la instancia, Karin Yanine puso su experiencia a disposición de las y los corredores y entregó una serie de consejos y recomendaciones para hacer de la Maratón de Santiago una experiencia inolvidable.

“La noche anterior se debe dejar todo listo, es decir, la polera con el número, dejar a la mano las zapatillas, los calcetines, la ropa que vas a usar” y ojo, ya que la conductora radial recalcó que no se “debe usar ninguna prenda de vestir que sea nueva”, ya que “te va a jugar en contra”.

“Empiece a hidratarse de ahora ya y no haga nada raro que nunca ha hecho, no hay que comer, ni tomar nada que no hayas probado antes, ni la noche anterior, ni el día del maratón”, agregó.

Igualmente, Yanine llamó a “relajarse y pasársela bien, disfrutar y no estresarse”, por lo que recomendó “levantarse con tiempo”.

“Va ser una tremenda fiesta, una tremenda oportunidad, es un lujo esta maratón y por lo menos todas las autoridades dijeron que lo que vamos vivir es un evento de alto nivel en todo sentido”, cerró Karin Yanine.