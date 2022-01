La increíble historia del piloto que saltó de los videojuegos al automovilismo profesional

El piloto Cem Bolukbasi se está transformando en la sensación del deporte motor para el arranque de esta temporada. Es que el joven deportista turco de 22 años correrá en la Formula 2 -segunda categoría de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA)- luego de iniciarse en, ni más ni menos, los videojuegos.

Tras correr kartings durante su niñez, Bolukbasi debutó con 19 años directamente en la Formula One eSports Series, la competición virtual del videojuego oficial de la F1. En su primera temporada (2017) con el equipo G2 eSports FA Racing (ligado a Fernando Alonso) salió quinto y logró una victoria y una pole.

Y aunque las siguientes dos temporadas no fueron de muy buenos resultados para el turco (finalizó 12° y 21° respectivamente) sí llamó la atención en el automovilismo real. En 2019 -mientras aún era parte del mundial de eSports de F1- probó la GT4 European Series y la Formula Renault.

En 2020 logró el segundo lugar en la GT4 European Series con el equipo Borusan Otomotiv y en la temporada 2021 consiguió su lugar en la Euroformula Open con la escudería Van Amersfoort Racing (que ha tenido en sus filas a pilotos como Max Verstappen y Charles Leclerc) y en la F3 asiática con BlackArts Racing.

Five years ago, Cem Bolukbasi qualified for the 2017 F1 Esports Series. Now, he's confirmed on the 2022 @Formula2 grid 🤯#F1Esports #RoadToF1https://t.co/oWpAz6E1bl

— Formula 1 (@F1) January 12, 2022