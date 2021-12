¡Durísimo! Revelan que el multicampeón Lewis Hamilton se retirará de la Fórmula 1

El exjefe de la F-1, Bernie Ecclestone, encendió todas las armas este viernes 24 de diciembre, tras asegurar de manera tajante que el multicampeón Lewis Hamilton se retirará de la Fórmula 1.

El GP de Abu Dhabi, donde perdió el mundial a manos del piloto de Red Bulls, Max Verstappen, pudo haber sido la última participación de Hamilton en la F1, después de consagrarse 7 veces campeón en la competición, misma marca que ostenta Michael Schumacher.

“Hace un par de días hablé con su padre (Anthony Hamilton) y me di cuenta de inmediato que no quería hablar del futuro de su hijo, así que solamente hablamos de negocios… Yo creo que se retira, que no correrá el año que viene. Su decepción en Abu Dhabi fue demasiado grande, y le entiendo“, sostuvo el empresario británico, de 91 años.

En esa línea, Ecclestone añadió: “Ahora, estando empatado a siete títulos con Michael Schumacher, es el momento perfecto para que cumpla su sueño y se convierta en un emprendedor en la moda”, especula Bernie.

Cabe consignar que Hamilton no estuvo en la Gala de Premios de la FIA en París, tras la gran decepción que sufrió en la última temporada de la Fórmula 1.