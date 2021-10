Sean Wainui, estrella de los All Blacks de Nueva Zelanda, falleció en un accidente de tránsito a los 25 años

Un trágica noticia conmocionó este lunes al mundo del rugby, debido a que el jugador Sean Wainui, rugbier de los Maori All Blacks, falleció a los 25 años en un accidente de tránsito.

Según informó la policía local, el automóvil del rugbista se estrelló contra un árbol, aunque en el vehículo solo viajaba él.

Desde principio de 2021 Wainui jugaba en el equipo Bay of Plenty, de la liga neozelandesa. En junio pasado, anotó cinco tries contra NSW Waratahs, estableciendo el récord de la mayor cantidad de anotaciones de un jugador en un solo partido en el Super Rugby.

La cuenta de Twitter de los All Blacks manifestó que “estamos desconsolados en este momento. Sean, fuiste una inspiración y nunca serás olvidado“.

Por su parte, Sonny Bill Williams, ex jugador de los All blacks, también le dedicó algunas palabras. “Aunque no jugué junto a él, todavía podía sentir su maná (su estatura) al chocar con él como oponente“, lanzó en su cuenta de Twitter.