Paulina Sepúlveda, extenista: “En Chile aún cuesta que las mujeres podamos trabajar en el deporte”

Paulina Sepúlveda, la extenista nacional, fue una de las invitadas al programa Mujeres al Deporte de este domingo 17 de octubre.

Hoy dedicada a labores de enseñanza de su deporte tanto en el Stadio Italiano (donde es jefa técnica) como en la Federación de Tenis (las oficia ahí en el área de capacitación), quien compitió en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 conversó con Macarena Miranda.

“Estoy hace muchos años en el Stadio Italiano, done tenemos una escuela con 120 niños y niñas”.

“Y tambien trabajó en la Federación, haciendo cursos como uno que terminamos este fin de semana en Temuco, que son abiertos a quien quiera hacerlo. Son muy buenos, porque los reconoce la Federación Internacional de Tenis”, contó Paulina Sepúlveda.

La retirada tenista de 53 años sostuvo que “en Chile aún cuesta que las mujeres podamos trabajar en el deporte, pues por un tema cultural es más valorado el lado maculino”.

“Por ejemplo, vemos que hay equipos femeninos con entrenadores y no con entrenadoras”.

“Recuerdo que una vez en un trabajo que tuve se fue mi jefe, y costó que me dejaran a cargo”.

“Andaban buscando a alguien que se hiciera cargo, y ya estaban cerca de dejar a un hombre que tenía un curriculum inferior al mío…”.

“Tuve que hablar con los encargados y pedir que me dejaran. Al final lo hicieron, me dieron la oportunidad y fui la jefa. Pero no fue sencillo”.

Paulina Sepúlveda pide más incentivos para las mujeres

Según Paulina Sepúlveda, “entre las mujeres hay gente muy capacitada, pero tenenos menos oportunidades de mostrarlo”.

“Y no creo que ello se deba a que exista mala mala intención, es algo cultural. Además, el 92 % de las mujeres son sedentarias en Chile…”.

“Creo que la solución es buscar incentivos para que a las mujeres les resulte atractivo trabajar en el deporte. Hay que mirar ejemplos de otros países, en los que la injerencia de las mujeres es primordial”.

Su experiencia en Barcelona 1992

Paulina Sepúlveda integró la delegación de doce deportistas que el país envió a los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

En ese grupo hubo tres mujeres: ella, Marissa Maurin en Velas y Sofija Tepes en Tenis de Mesa.

La extenista, quien tuvo como mejor ránking el puesto 346° en julio de 1993, fue eliminada en la primera ronda por la italiana Sandra Cecchini. Pero valora lo que vivió en esa cita de los cinco anillos.

“Éramos tres chilenas en esos Juegos Olímpicos. Haber estado en Barcelona es una experiencia inolvidable, lo máximo en el sentido deportivo”.

“Fue un regalo fantástico vivir aunos Juegos Olímpicos. Hans Gildemeister me lo había dicho, que eran otra cosa incluso en comparación con los Grand Slam”,

“Ver a otros deportistas de todo el mundo, como el Dream Team del básquetbol de Estados Unidos, o a los grandes del atletismo de esa época son vivencias únicas… Fue un regalo que me dio el deporte”.