“Eso no corresponde, no hay humanidad”: Rodrigo Sepúlveda repudió la quema de carpas de migrantes en Iquique

Repudio generó el nivel de violencia registrado durante el sábado en Iquique, luego de que manifestantes, quemaran carpas y pertenencias de ciudadanos extranjeros en situación de calle.

Sobre esta situación que afectó a migrantes se refirió el periodista Rodrigo Sepúlveda, quien repudió los hechos ocurridos. “Eso no corresponde, acá no hay humanidad, más allá de la rabia entendible respecto a la situación, que se le debe dar una solución definitiva, pero no hay que terminarlo así, con una imagen terrible que me da pena”, señaló.

“Hay papás y mamás que viajaron con las manos vacías y que lo único que tenían eran sus papeles y que ahora están absolutamente quemados”, agregó en Meganoticias.

Asimismo, y respecto a la crisis por la masiva llegada de migrantes, Rodrigo Sepúlveda sostuvo que “acá hay un tema humanitario que no se puede dejar de lado. Más allá de la indignación, de la rabia que tiene la gente de Iquique, la cual comparto, porque también hay que ponerse en el lado de ellos, de la gente que vive ahí”.

Recordemos que tras la quema de carpas y pertenencias de migrantes en Iquique, el Ministerio Público de la zona instruyó a la Policía de Investigaciones para indagar en el hecho, y también dispusieron medidas de protección para las víctimas.